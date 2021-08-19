2021/08/19 | 11:54 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الخميس، عن العثور على عبوة معدّة لاستهداف أرتال الدعم اللوجيستي في الديوانية.

وقالت الخلية في بيان لها تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية تواصل جهودها الميدانية من خلال المسح الميداني وتطهير الطرق وتأمين الحماية اللازمة لأرتال الدعم اللوجستي على الخط السريع، إذ تمكنت من العثور على عبوة ناسفة محلية الصنع في محافظة الديوانية، وبالتحديد قرب قضاء سومر".

وأضافت، أن "مفرزة من قسم مكافحة المتفجرات تعاملت مع العبوة أصولياً من دون حادث يذكر".

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