2021/08/19 | 12:44 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كربلاء / نينا / اعلن محافظ كربلاء المقدسة نصيف الخطابي :"ان بطاقة التلقيح ضد فايروس كورونا شرط اساسي مكمل للشروط الاخرى لمنح تراخيص اقامة المواكب الحسينية الخدمية خلال زيار الاربعين القادمة ".واضاف انه تم التنسيق مع قسم الشعائر والمواكب في العتبات المقدسة لهذا الغرض ./ انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ كربلاء : بطاقة التلقيح ضد فايروس كورونا شرط اساس في منح تراخيص اقامة المواكب الحسينية خلال زيارة الاربعين) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ كربلاء : بطاقة التلقيح ضد فايروس كورونا شرط اساس في منح تراخيص اقامة المواكب الحسينية خلال زيارة الاربعين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).