2021/08/19 | 12:44 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كربلاء / نينا / انطلقت في محافظة كربلاء المقدسة شعيرة ركضة طويريج عقب انتهاء صلاة الظهر .وتعد آخر شعائر مراسم زيارة عاشوراء ، حيث شارك اكثر من مليوني شخص من باب طويريج وصولا لمرقد الامام الحسين عليه السلام ./انتهى

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