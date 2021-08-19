2021/08/19 | 12:45 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بابل / المركز الخبري الوطني أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الخميس، احباط محاولة استهداف ثانية لأرتال الدعم اللوجستي في محافظة بابل.وذكرت الخلية، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أنه “من خلال المتابعة الميدانية وتكثيف […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إحباط محاولة استهداف ثانية لأرتال الدعم اللوجستي في بابل المركز الخبري الوطني.

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