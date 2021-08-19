2021/08/19 | 12:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

للايام العشرة الاولى من شهر محرم اجواء خاصة يحيها المسلمون ، يعبرون فيها عن حزنهم بذكرى استشهاد الامام الحسين عليه السلام واهل بيته واصحابه في واقعة الطف.ومن بين هذه الاجواء مراسيم تقديم العزاء وابداء مظاهر الحزن.

محافظات الوسط والجنوب تعتبر هي المناطق الاكثر تركيزاً على هذا الامر، فمساء كل يوم يخرج الاهالي بمواكب عزاء يؤدى فيها انواع مختلفة من الانشطة المعبرة عن الحزن.

ولايقتصر الامر على مظاهر الحزن فقط ، وانما يمتد للمارسة الاحتجاج الشعبي على النظام السياسي ، فمنذ سنوات وكان حضور المحتجين في مواكب خاصة بهم وتواجدهم وسط هذه المواكب امرا مهما بل واصبح جزءً من الأجواء.المحتجون الذين ينضمون للعزاء يرددون شعارات مناهضة للظلم ومن يمثله من الحاكمين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراقيون في الأيام العشرة الأولى من محرم.. حزن وعزاء (فيديو)) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراقيون في الأيام العشرة الأولى من محرم.. حزن وعزاء (فيديو)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).