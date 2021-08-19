التجارة تخصص 50 عجلة لأحياء زيارة عاشوراء

2021/08/19 | 12:48 - المصدر: بغداد اليوم

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اعلنت وزارة التجارة، اليوم الخميس، عن مشاركة اسطولها الناقل لنقل زائري الامام الحسين لاحياء زيارة العاشر من عاشوراء.

وقال مدير عام دائرة الرقابة التجارية محمد حنون في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه ان "الوزارة شكلت غرفة عمليات بتوجيه مباشر من وزير التجارة الدكتور علاء الجبوري لاستنفار اسطول النقل المشارك لنقل الزوار على محور وزارة التجارة كربلاء – النجف وبالتنسيق مع ادارة عمليات محافظة كربلاء وبواقع 50 سيارة وحسب خطة المعدة لهذا العام ".

وأضاف ان "قسم النقل المركزي في دائرة التخطيط والمتابعة شكل فريق عمل من اقسام نقل كافة شركات الوزارة لتهيئة الياتها لغرض المشاركة في خدمة زيارة العاشر من محرم الحرام ".

وأشار الى ان "هناك 50 شاحنة تم تهيئتها لنقل الزوار على محور كربلاء نجف ذهابا وايابا وهو محور الوزارة المسؤولة عليه سنويا وبكل المناسبات الدينية او حسب ما تحددة عمليات كربلاء المقدسة وتكليفها في اسناد اي محور يكون عليه زخم من الزائرين"، مبينا ان "التجارة كان لها الدور الكبير في جميع الزيارات المليونية في امتصاص الزخم المليوني لمحافظة كربلاء" .

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