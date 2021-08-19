الموارد المائية توضح عبر NRT حقيقة خفض حصة المواطن العراقي من المياه

2021/08/19 | 12:51 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت وزارة الموارد المائية، الخميس، توضيحا حول حقيقة تخفيض حصة المواطن من المياه الى 250 لترا بدلا من 400 لتر.

وقال مستشار الوزارة عون ذياب في تصريح خص به موقع NRT عربية (19 اب 2021)، انه "حتى اللحظة لا زال المواطن العراقي يتمتع بحصة مائية تصل الى 400 لتر يوميا".

واضاف أنه في "حال انخفضت هذه النسبة الى 250 لترا فهذا الامر لا يشكل أي قلق، لا سيما وان العديد من الدول المجاورة تعتمد هذه النسب في الحصص لمواطنيها".

وفي وقت سابق، تداولت بعض منصات التواصل الاجتماعي ووسائل اعلام، انباء عن اتخاذ وزارة الموارد المائية قرارا يقضي بخفض حصة المواطن العراقي الى 250 لترا من الماء بدلا من 400 لتر.

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