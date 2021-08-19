ركضة طويريج.. عندما تخرج القلوب ركضاً لنصرة إمامها

2021/08/19 | 12:53 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ركضة طويريج هي تظاهرة عفوية أنشأها العلامة السيد صالح ابن الامام فقيه عصره السيد مهدي بن حسن بن احمد الحسيني الشهير بالقزويني.

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