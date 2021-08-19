إحباط محاولة لإستهداف أرتال الدعم اللوجيستي في الديوانية

2021/08/19 | 12:53 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد عثرت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، على عبوة ناسفة موضوعة على الخط السريع في الديوانية، لاستهداف ارتال الدعم اللوجيستي.وجاء في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “وكالة الاستخبارات تواصل جهودها الميدانية من خلال المسح الميداني وتطهير الطرق وتأمين الحماية الازمة لارتال الدعم اللوجستي على الخط السريع”.وأضاف، انه “تمكنت من العثور …

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