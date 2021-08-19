2021/08/19 | 12:55 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / المركز الخبري الوطني أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الخميس، تفاصيل مشروعي فندق شط العرب والشقق الرياضية في محافظة البصرة.وذكرت الامانة، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “مجلس الوزراء، قرر استثناء […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحكومة تعلن تفاصيل مشروعي فندق شط العرب والشقق الرياضية المركز الخبري الوطني.

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