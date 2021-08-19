2021/08/19 | 12:55 - المصدر: قناة التغيير

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دعا رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، إلى جعل ٳحیاء ذكری واقعة عاشوراء حافزاً لمحو فكر وثقافة العنف والتطرف ونبذ الخلافات.

وقال نيجيرفان بارزاني في تغريدة على تويتر، لنجعل من ٳحیاء ذكری واقعة عاشوراء الأليمة حافزا لمحو فكر وثقافة العنف والتطرف ونبذ الخلافات، وٳلهاما لتوطید ٲواصر المحبة ومباديء التسامح والتعایش بین ٲطیاف الشعب لٳرساء الاستقرار والسلام في البلاد.

لنجعل من ٳحیاء ذكری واقعة عاشوراء الأليمة حافزا لمحو فكر وثقافة العنف والتطرف ونبذ الخلافات، وٳلهاما لتوطید ٲواصر المحبة ومباديء التسامح والتعایش بین ٲطیاف الشعب لٳرساء الاستقرار والسلام في بلدنا، كما ٲني لیحدوني الٲمل ٲن تنعم شعوب العالم كافة بالسلام والرخاء.

— Nechirvan Barzani (@IKRPresident) August 19, 2021

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