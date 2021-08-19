برغم ادانة بغداد .. تجدد القصف التركي على قرى وبلدات كردية

2021/08/19 | 12:55 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تجددت الغارات التركية الخميس، ضد حزب العمال الكردستاني، ما أسفر عن مقتل عشر من عناصره، وفق ما ذكرت وزارة الدفاع التركية.

وكان عدد ضحايا غارات الأمس التي استهدفت مستشفى استقبل عنصراً من حزب العمال الكردستاني في سنجار، ارتفع إلى ثمانية قتلى، وسط تنديد رسمي عراقي باستخدام أراضيه لتصفية حسابات من أي جهة كانت.

من جانبه، دان مجلس الأمن الوطني العراقي برئاسة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في بيان الأعمال العسكرية الأحادية الجانب التي تسيء إلى مبادئ حسن الجوار، رافضاً استخدام الأراضي العراقية لتصفية حسابات من أي جهة كانت.

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