كربلاء المقدسة الآن.. صور

2021/08/19 | 12:56 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كربلاء المقدسة – واع

تصوير صفاء علوان

تواصل وكالة الأنباء العراقية (واع)، تغطيتها لشعيرة ركضة طويريج الخالدة في كربلاء المقدسة.

وتظهر الصور التي وثقتها عدسة (واع) حشودا غفيرة وهي تحيي ذكرى استشهاد الامام الحسين (عليه السلام) وشعيرة ركضة طويريج الخالدة.

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