حركة طالبان : أفغانستان قد يحكمها مجلس حاكم



حركة طالبان : أفغانستان قد يحكمها مجلس حاكم
2021/08/19 | 12:57 - المصدر: الشرقية
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