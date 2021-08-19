5 لاعبين محترفين سيلتحقون بالمنتخب العراق نهاية الشهر

2021/08/19 | 13:07 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أعلنت ادارة المنتخب الوطني العراقي لكرة القدم، يوم الخميس، أن اللاعبين “المحترفين” سيلتحقون بطاقم المنتخب نهاية شهر اب الجاري في العاصمة بغداد.

وقال المدير الاداري للمنتخب، باسل كوركيس، إن المنتخب الوطني العراقي يواصل تدريباته بمعسكره في مدينة قيصري التركية، موضحاً أنه بات من المؤكد عدم التحاق اي لاعب من اللاعبين المغتربين المحترفين بتدريبات المنتخب خلال معسكر قيصري رغم كل المحاولات بسبب ارتباطهم مع انديتهم.

وأضاف كوركيس، إن “المدرب ادفوكات كان يطمح بالتحاق اللاعبين لمعسكر تركيا بغية خلق توليفة ينسجم من خلالها اللاعبين قبل الدخول بالمنافسات الرسمية مطلع ايلول المقبل”.

وبين أن “ادفوكات تابع عدداً كبيراً من المحترفين عبر مقاطع فيديو وموقع اليوتيوب والمواقع الاخرى، ووقع اختياره على خمسة اقتنع بهم بشكل كامل، وهم جستن ميرام لاعب ريال سالت ليك الاميركي، وامير العماري لاعب هالمستاد السويدي، وفرانس ضياء بطرس محترف هوبرو الدنماركي، واسامة رشيد لاعب خورفكان الاماراتي ، وجيلوان حمد محترف اوريبرو السويدي”.

وأشار إلى أن “اللاعبين الخمسة سيلتحقون بالمنتخب العراقي في بغداد يوم 30 من شهر اب الحالي، ليغادر الوفد بعدها الى كوريا الجنوبية لمواجهة الفريق الكوري في الثاني من شهر ايلول المقبل ضمن التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة إلى مونديال قطر عام 2022”.

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