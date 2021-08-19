إحباط محاولة إستهداف أرتال الدعم اللوجستي في بابل

2021/08/19 | 13:08 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أحبطت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، محاولة إستهداف أرتال الدعم اللوجستي في محافظة بابل.وجاء في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “من خلال المتابعة الميدانية وتكثيف الجهود الاستخبارية، تمكنت وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية بمحافظة بابل اثناء المسح الميداني، من احباط محاولة استهداف ارتال الدعم اللوجستي بعبوة ناسفة على الطريق …

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