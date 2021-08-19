ملعب الغرافة يحتضن مباراة منتخبنا الوطني أمام إيران في التصفيات الآسيوية

2021/08/19 | 13:09 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

اختارَ الاتحادُ القطري لكرة القدم ملعب الغرافة، إستاد ثاني بن جاسم، لاستضافة مباريات منتخبنا الوطني في التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022.وذكر بيان للهيأة التطبيعية اليوم الخميس ، أن” الاتحاد القطري وافق على طلب الهيأة التطبيعية بخوض مباريات منتخبنا الوطني في الدوحة، بعد كتاب الاتحاد الآسيوي بعدم خوض مبارياتنا على أرضنا في الوقت الحالي لحين إرسال لجنة تفتيش في الأيام المقبلة وتقييم الملاعب والمنشآت الرياضية من جديد”.وسيواجهُ منتخبنا الوطني منتخب إيران في ثاني مبارياته ضمن المجموعة الاولى، والتي ستقام بالسابع من الشهر المقبل على ملعب الغرافة في العاصمة القطرية الدوحة.

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