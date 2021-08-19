2021/08/19 | 13:11 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | طائرات اميركية تحلق فوق مطار كابل وتستخدم قنابل صوتية لتفريق المحتشدين

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