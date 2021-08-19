السيد نصر الله: الحشد الشعبي ضمانة للأمن في العراق

2021/08/19 | 13:12 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، اليوم الخميس، ان الحشد الشعبي يشكل ضمانة للأمن في العراق وكان من اعظم تجليات وتجسدات الاستجابة لفتوى المرجعية الدينية في النجف الاشرف.وقال نصر الله في كلمة بمراسيم عاشوراء ان “الحشد الشعبي يشكل ضمانة للأمن في العراق، وكان من أعظم تجليات وتجسدات الاستجابة لفتوى المرجعية […]

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