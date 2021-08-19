ملعب الغرافة يحتضن مباراة العراق أمام إيران في التصفيات الآسيوية

2021/08/19 | 13:14 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اختارَ الاتحادُ القطري لكرة القدم ملعب الغرافة، إستاد ثاني بن جاسم، لاستضافة مباريات منتخبنا الوطني في التصفيات الآسيوية المؤهلةلمونديال قطر 2022.

ووافقَ الاتحاد القطري على طلب الهيأة التطبيعية بخوض مباريات منتخبنا الوطني في الدوحة، بعد كتاب الاتحاد الآسيوي بعدم خوضمبارياتنا على أرضنا في الوقت الحالي لحين إرسال لجنة تفتيش في الأيام المقبلة وتقييم الملاعب والمنشآت الرياضية من جديد.

وسيواجهُ منتخبنا الوطني منتخب إيران في ثاني مبارياته ضمن المجموعة الاولى، والتي ستقام بالسابع من الشهر المقبل على ملعب الغرافةفي العاصمة القطرية الدوحة.

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