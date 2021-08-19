مجلس الوزراء يُوافق على متابعة تنفيذ إعادة إعمار مطار الموصل الدولي

2021/08/19 | 13:14 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت الامانة العامة لمجلس الوزراء، الموافقة على متابعة تنفيذ إعادة إعمار مطار الموصل الدولي.

وذكرت الامانة في بين ان “مجلس الوزراء، قرر الموافقة على أخذ سلطة الطيران المدني العراقي، الإجراءات الملائمة بالسرعة الممكنة،بالتنسيق بينها والجانب الفرنسي، بشأن متابعة تنفيذ إعادة تأهيل مطار الموصل الدولي، مع ممثل شركة (ADP-1) الفرنسية، بحسب مامُبيّن في قرار مجلس الوزراء (221 لسنة 2020)“.

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