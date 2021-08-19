وكأنه أول مهرجان مسرحي وطني - سامي عبد الحميد

2021/08/19 | 13:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سامي_عبد_الحميد استطاع نقيب الفنانين العراقيين أثناء حضوره مهرجان المسرح العربي الأخير في القاهرة أن يوقع اتفاقية تعاون بين النقابة وأمين عام الهيئة العربية للمسرح والمدعومة من أمير الشارقة الشيخ الدكتور سلطان القاسمي من شأنها دعم إقامة مهرجان مسرح وطني في العراق وكأنه الحدث الأول وكأنه لم يسبق أن أقيمت مهرجانات وطنية وعربية من قبل في بغداد ، وكان أولها عام 1985 ، وكان آخرها عام 2001 وكانت جميع تلك المهرجانات مدع ......





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