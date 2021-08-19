خمسة وثمانون عامًا على مقتل غارثيا لوركا دون التوصل إلى رفاته - خالد سالم

2021/08/19 | 13:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#خالد_سالم "لكنها تدور يا ملوك الطوائف..."خمسة وثمانون عامًا على مقتل الشاعر غارثيا لوركا دون التوصل إلى رفاتهد.



خالد سالملئن اعتقد حسنو النية أن حُلُول الديمقراطية يحل ألغاز الاستبداد ويكشف ما خفي من جرائمه بغية محاسبة المسؤولين عنها فإنهم يسيرون في درب الأوهام، في سراب يرى فيه طيبو القلب صورًا لتحقيق العدالة، ضمن مدينتهم الفاضلة التي تصوروها في لحظات التحول الفارقة في بلدانهم.



كان هذا ج ......





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