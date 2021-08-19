الكلمات المفترسة - سعود سالم

2021/08/19 | 13:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعود_سالم … ) تذكر رائحة المساء المشبعة بالملح وطعم السمك المشوي وصوت البحر( ...



) كحيوان خرافي ضخم يلعب بأحد أظافره دون أن يحس بنا ( ...



) ويغني الصيادون أحزان الأسماك المسسجونة في شباكهم ويغرقون حزنهم وبردهم في سكرة أبدية ( ...



) لم يغرق في البحر كما لم يذبحه الجزار الذي هرب منه جمله المقطوع الرقبة ولم يأكله الغول في حكايات العمياء ولم يمت من الجوع ولا من الخوف ولم يمت مشويا بالنار أو بالحب ( ...



) لقد ت ......





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