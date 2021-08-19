اصابة اثنين من عمال بلدية الموصل بانفجار عبوة ناسفة في الموصل

2021/08/19 | 13:15 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموصل /نينا/ اصيب عاملان في بلدية الموصل بانفجار عبوة ناسفة في الموصل .وقال مصدر في شرطة نينوى للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا / :" ان العبوة من مخلفات داعش ، وقد انفجرت اثناء تأدية العاملين عملهما في الحي العربي شمالي الموصل"واضاف المصدر ان" القوات الامنية طوقت مكان الحادث ونقلت المصابين الى المستشفى "./انتهى

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