قوة من الجيش تصد تعرضا لداعش جنوب شرق الموصل

2021/08/19 | 13:15 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموصل /نينا/صدت قوة من الجيش هجوما لداعش جنوب شرق الموصل .وقال مصدر عسكري للوكالة الوطنية العراقية للانباء/ نينا/ :" ان قوة من الجيش صدت هجوما لداعش في قرية / تل غزيل / بناحية القراج ضمن قضاء مخمور ، دون وقوع اصابات "./ انتهى

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