2021/08/19 | 13:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشفت مصادر اعلامية خليجية، اليوم الخميس، عن تسريبات تشير الى خسارة البصرة حق استضافة بطولة خليجي 25 لكرة القدم.

وقالت المصادر، لـ(بغداد اليوم)، إنه "بات من حكم المؤكد ان البصرة لن تستضيف نسخة خليجي 25 بعد رفض الفيفا إقامة المباريات في العراق لاسباب متعددة".

ورهنت المصادر، إعادة المباريات في البصرة بـ"إعادة تقييم الوضع مجددا في العراق و تحديدا البصرة".

ولفتت إلى ان "الكويت رفضت ان تكون بديلة للبصرة بتنظيم بطولة كأس الخليج التي خطط لها ان تبدأ يوم 4 كانون الأول بسبب ان الوقت ليس كافيا لتنظيم البطولة و توفير الأمور اللوجستية بالإضافة إلى خوفها من متغيرات جائحة كورونا".

وتابعت: "و عليه و بحسب معلومات من داخل البيت الخليجي ان هناك توجها كبيرا لتاجيل البطولة ربما بعد نهائيات كأس العالم المقبلة في قطر".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تسريبات محبطة حول بطولة خليجي 25: لن تقام في البصرة - عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تسريبات محبطة حول بطولة خليجي 25: لن تقام في البصرة - عاجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).