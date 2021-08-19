عمليات كربلاء تعلن نجاح الخطة الامنية الخاصة بزيارة عاشوراء

2021/08/19 | 13:24 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القيادة ستعقد مؤتمرا صحفيا في الرابعة من عصر اليوم ستعلن خلاله نجاح الخطة وابرز محطات زيارة عاشوراء.

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