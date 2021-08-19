ماذا يعني حكم طالبان بالنسبة لبريطانيا وكيف سيؤثر عليها؟

2021/08/19 | 13:26 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واجه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون انتقادات شديدة في مجلس العموم خلال جلسة طارئة لبحث تطورات الوضع في أفغانستان.جلسة صاخبة ومؤثرة جرى خلالها التطرق إلى التضحيات التي قدمتها المملكة المتحدة في ذلك البلد، بينما دافع جونسون بالطبع عن سجله وقال إن الحكومة كانت مستعدة للتداعيات.

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