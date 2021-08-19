2021/08/19 | 13:28 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير النفط العراقي: وضعنا خططا لتوفير بيئة استثمارية مناسبة للشركات العالمية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2021/08/19 | 13:28.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير النفط العراقي: وضعنا خططا لتوفير بيئة استثمارية مناسبة للشركات العالمية) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير النفط العراقي: وضعنا خططا لتوفير بيئة استثمارية مناسبة للشركات العالمية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).