2021/08/19 | 14:06 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | باريس: لا يوجد نهج معتدل لدى حركة طالبان ولن نعترف بنظامها بكابل

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