مقتدى الصدر يغرد: نحو إكمال مسيرة ’الإصلاح العراقي الحسيني’

2021/08/19 | 14:10 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

استذكر زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الخميس، واقعة الطف بكربلاء، قائلاً: إننا اليوم معهم في إكمال مسيرة الإصلاح العراقي الحسيني ثورة لا (شرقية) ولا (غربية) يكاد نورها يضيع من نور العراق ووهج الوطن.

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وذكر الصدر في تدوينة، اطلع عليها "ناس" (19 اب 2021)، "يا أبا الأحرار يا لهم الثوار اليوم انتصر الدم على السيف نعم، انتصرت الدماء الزاكيات في الطف على السيوف الباليات.



بلى..



انتصرت دماء أحفاد رسول الله على سيوف الأمويين أعداء الله وإن كان حال السيف أمونيا آنذاك فالأمر من وراء الحدود".

واضاف "فهم أصحاب أجندات خارجية ضد الثورة الإصلاحية العراقية الحسينية ونحن إذ ننادي: يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما فإننا اليوم معهم في إكمال مسيرة الإصلاح العراقي الحسيني ثورة لا (شرقية) ولا (غربية) يكاد نورها يضيع من نور العراق ووهج الوطن".

وتابع الصدر "فكلا كلا للتبعية وكلا كلا للاحتلال وكلا كلا للتطبيع وكلا كلا للنواصب وكلا كلا للطائفيين وكلا كلا للفاسدين وكلا كلا للمسيئين لثورة الإمام الحسين والحسين منهم براء الى يوم الدين".

وبين الصدر "وهنا أقول: إني لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الفاسدين والمطبعين إلا برما.



فجزى الله الحسين عنا خير الجزاء إذ كان ملهما لنا وللثائرين ضد الفساد والظلم في شتى بقاع العالم..



وسنسقي من رحيق معينه الأوفى تحت راية الحق راية الإمام المهدي روحي له الفدا".

وختم الصدر "فعظم الله أجورنا..



وأجور المصلحين بقتل سيدهم الإمام الحسين على يد المفسدين الأمويين.



والسلام علی من اتبع الحسين خير إتباع ورحمة الله وبركاته".

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