توضيح بشأن الشوارع المقطوعة في الكاظمية

2021/08/19 | 14:12 - المصدر: السومرية نيوز

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أكد مصدر أمني، اليوم الخميس، انه سيتم اعادة فتح الطرق التي اغلق منذ يوم امس في مدينة الكاظمية بالعاصمة بغداد بعد انتهاء مراسم العاشر من محرم.

وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "مراسم العاشر من محرم ضمن مدينة الكاظمية انتهت الكاظمية وباشرت دوائر البلدية بعملها للتنظيف ورفع النفايات".

واضاف انه "سيتم اعادة فتح الطرق التي اغلق منذ يوم امس خلال الساعات القليلة القادمة"، مؤكدا عدم تسجيل اي خرق امني".

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