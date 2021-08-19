الدفاع التركية: تحييد 10 من عناصر “بي كا كا” شمالي العراق

2021/08/19 | 14:13 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الخميس، تحييد 10 من عناصر تنظيم “بي كا كا” في منطقة سنجار شمالي العراق.وقالت الدفاع التركية، عبر حسابها على “تويتر”، ان “ضربة موجعة جديدة نفذت ضد تنظيم بي كا كا الإرهابي، حيث تم تحييد 10 إرهابيين بغارات جوية في منطقة سنجار شمالي العراق”.وأضافت، “هدمنا أوكار …

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