2021/08/19 | 14:14 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أكد وزير النفط العراقي احسان عبد الجبار إسماعيل، أن الوزارة وضعت في خططها توفير بيئة استثمارية مناسبة للشركات العالمية.وقال إسماعيل على هامش مشاركته باجتماع مرئي مع غرفة التجارة الاميركية في هيوستن، في بيان لوزارة النفط تلقته وكالة الأنباء …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير النفط العراقي: وضعنا خططاً توفر بيئة مناسبة للشركات العالمية) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير النفط العراقي: وضعنا خططاً توفر بيئة مناسبة للشركات العالمية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).