إذا كنت مستثمراً في الأسهم.. إليك الطريقة المثلى للتعامل مع موجات الهبوط

2021/08/19 | 14:14 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر - محمود جمال: تتعرض بعض أسواق الأسهم العالمية والعربية لموجة من جني الأرباح والتصحيح الفني الطبيعي الذي قد يستمر لعدة جلسات قادمة وسط ظهور عمليات بيعيه وتبادل المحافظ الكبرى لبعض المراكز تزامنا مع ظهور محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي …

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