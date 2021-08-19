الصدر يغرد من جديد

2021/08/19 | 14:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

غرد زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، من على حسابه بمنصة التوصل الاجتماعي (تويتر)، حيث اعلن خلالها رفضه لـ "الاحتلال والتطبيع والطائفية والفساد".

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