بالصور ...جموع الزائريـن تحيي مراسم عزاء

2021/08/19 | 14:21 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / احيـت جموع الزائرين ، ظهر اليوم الخميس ، مراسم " عزاء " ركضـة طويريج " في ذكرى استشهاد الامام الحسين واهل بيته عليهم السلام بواقعة الطف الاليمة يوم العاشر من شهر محرم الحرام .وشارك عشرات الالاف من الزائريـن في ركضة طويريج ، وسط اجراءات صحية وخدمية اشرفت عليها الملاكات الفنية والخدمية للعتبتين المقدستين الحسينية والعباسية ،مع متطوعي مواكب الخدمة الحسينية ، فيما اصفطت حشود اخرى من الاف الزائرين المعزين في منطقة بين الحرمين الشريفين وداخل ضريحي مرقدي الامامين الحسين وابي الفضل العباس عليهما السلام ./انتهى5

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