تحقيق أعلى معدل إنتاجي في منظومة الكهرباء الوطنية بلغ (21145) ميغاواط

2021/08/19 | 14:21 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ أعلنت وزارة الكهرباء، أنها تمكنت من تحقيق معدل إنتاج بلغ (21145) ميغاواط ، وهو أعلى معدل إنتاجي تصل إليه منظومة الكهرباء الوطنية.وقالت الوزارة في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ نسخة منه:" إنها لن تقف على اعتاب المرحلة الحالية ، بل سيشهد المستقبل تطبيق رسالة الوزارة ورؤاها في تنمية صناعة الكهرباء في العراق من خلال التوسع في مد خطوط الطاقة، وتأهيل شبكات التوزيع".وأشارت إلى:" المضي في مشاريع الطاقات المتجددة والربط الكهربائي وإدخال الدورة المركبة لجميع محطاتها وفق الاستراتيجيات المستفيضة لتحقيق المردودات الاقتصادية والتنموية".و أكدت الوزارة:" انها عازمة على اكمال مسيرتها من خلال جنودها بالاختصاصات كافة في رفع مستوى انتاج المنظومة الوطنية وحمايتها من يد الارهاب، والتضحية بكل ما تملكه من موارد وامكانيات لتحقيق رفاهية المواطن"./انتهى7

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