هل تغيرت طالبان؟ - نادية خلوف

2021/08/19 | 14:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نادية_خلوف هذه ليست طالبان 2 ربما تكون ادعاءات المجموعة بأنها تغيرت أكثر طمأنة لأولئك الذين ليسوا على دراية بتاريخها.غرايم وود ترجمة : نادية خلوف عن :theatlantic.comنبذة عن الكاتب: غرايم وود كاتب في الأتلانتك ومؤلف كتاب "طريق الغرباء: لقاءات مع الدولة الإسلامية." عندما حكمت طالبان كابول لأول مرة قبل 25 عامًا ، أعلنت الحركة أنها ليست في حاجة للانتقام ، وبدلاً من ذلك قدمت العفو لأ ......





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