الرئيس الايراني: شعارات عاشوراء تنتمي إلى التاريخ كله

2021/08/19 | 14:26 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ اكد الرئيس الرئيس الايراني، إبراهيم رئيسي، اليوم الخميس، شعارات عاشوراء تتسع لجميع مراحل التاريخ وليس لوقت محدد فقط.وقال رئيسي خلال تجمع كبير لمعزي الامام الحسين ع في ليلة عاشوراء ان “شعارات عاشوراء تتسع لجميع مراحل التاريخ وليس لوقت محدد فقط”.وأضاف انه “يمكن رؤية أهم درس من عاشوراء في تعبير أبا عبد الله […]

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