2021/08/19 | 14:28 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب كبير الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، عن أسفه لأن الاتحاد لا يستطيع إنقاذ جميع الأفغان حيث يواصل الآلاف تدافعهم للحصول على رحلات جوية من مطار حامد كرزاي الدولي في كابول.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاتحاد الأوروبي: لا يمكننا أخذ كل الشعب الأفغاني خارج بلده) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاتحاد الأوروبي: لا يمكننا أخذ كل الشعب الأفغاني خارج بلده) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).