2021/08/19 | 14:29 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف الأشرف – واع

أعلن محافظ النجف الاشرف لؤي الياسري، اليوم الخميس، نجاح الخطتين الامنية والخدمية الخاصتين بإحياء الشعائر الحسينية في ذكرى عاشوراء.

وذكر الياسري في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية(واع)،ان " النجف الاشرف احيت مراسم العزاء الحسيني طيلة ايام العشرة الاولى لشهر محرم الحرام في مركز المحافظة والاقضية والنواحي بمشاركة 1000 موكب عزاء".

واوضح ان " التنسيق والتعاون الامني والخدمي كان كبيرا بين مختلف مؤسسات الدولة الامنية والخدمية"، مشيدا بـ"القوات المسلحة من الجيش والاجهزة الامنية وفوج المدينة القديمة وفرقة الامام علي القتالية وكافة ضباط ومنتسبي قيادة شرطة المحافظة لتنفيذهم الخطة الامنية بنجاح كبير".

ولفت الى ان " عملية التأمين شارك فيها 23000 من مختلف صنوف القوات المسلحة".

وأشاد الياسري بـ"الاجهزة الخدمية ودوائر البلدية والبلديات والنقل والماء والمجاري والكهرباء والصحة وجميع الإعلاميين والصحفيين والقنوات الفضائية الناقلة للشعائر الحسينية وكافة الفرق الطوعية والأمانة العامة للعتبة العلوية المقدسة وأمانة مسجد الكوفة المعظم لدورهم وتعاونهم الكبير في انجاح الخطة الخدمية وتوفير الخدمات اللازمة لحشود المعزين".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النجف الأشرف تعلن نجاح الخطتين الأمنية والصحية الخاصة بزيارة عاشوراء) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النجف الأشرف تعلن نجاح الخطتين الأمنية والصحية الخاصة بزيارة عاشوراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).