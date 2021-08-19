عمان تشترط لقاح كورونا لدخول المطاعم والملاعب والمنشآت الحكومية

2021/08/19 | 14:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات المختصة في سلطنة عمان، الخميس، عن إجراءات جديدة بخصوص محاربة تفشي جائحة كورونا، مشيرة إلى أنها سيجري تطبيقها اعتبارا من يوم السبت القادم، وفقا لما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية.

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