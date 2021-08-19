2021/08/19 | 14:39 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | النجف تعلن نجاح الخطتين الأمنية والصحية الخاصة بزيارة عاشوراء

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