هيومن رايتس ووتش تتهم المسؤولين الإيرانيين بالتسبب بتفاقم جائحة كورونا

2021/08/19 | 14:39 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اتهمت منظمة مراقبة حقوق الانسان الحكومة الإيرانية بالتسبب بتفاقم جائحة كورونا في البلاد نتيجة سوء ادارتها للأزمة وقيامها بمنع استيراد اللقاحات الأميركية والبريطانية.

وأشار تقرير لهيومن رايتس ووتش الى الافتقار إلى الشفافية وسوء إدارة المسؤولين في ايران لأزمة كورونا وهو ما أدى إلى تفاقم الوباء في البلاد، مبينا ان المسؤولين الحكوميين في إيران ألقوا باللائمة في بطء التطعيم على العقوبات، وكذلك تأخير البائعين الأجانب، لكنهم لم يقدموا أدلة واضحة لإثبات هذا الادعاء.

وكان المرشد علي خامنئي قد حظر شراء لقاحات أميركية وبريطانية مع بدايات ظهور الجائحة ولم يوافق على استيراد اللقاح إلا بعد ثمانية أشهر عقب تصاعد أزمة كورونا في البلاد.

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