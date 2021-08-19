الموقف الوبائي اليومي في محافظة النجف: لا وفيات

2021/08/19 | 14:41 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت دائرة صحة النجف، الخميس، الموقف الوبائي لفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

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وذكرت الدائرة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (19 آب 2021)، إنه "تم اجراء 775 فحصا مختبريا لحالات مشتبه بها بطريقة PCR".

وأضافت أنه "تم تسجيل 152 إصابة جديدة، مقابل 296 حالة شفاء، ولم يتم تسجيل وفيات لهذا اليوم".

وأوضحت "وبهذا يصبح المجموع التراكمي للحالات المسجلة في محافظة النجف كما يلي :-

مجموع الاصابات الكلي : 82361

مجموع حالات الشفاء : 78187

مجموع الوفيات : 661

مجموع الحالات تحت العلاج : 3513

مجموع الاصابات بين المنتسبين منذ بداية الجائحة : 4880".

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