2021/08/19 | 14:41 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السيسي يصدر قانون التحرش الجنسي: عقوبات رادعة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/08/19 | 14:41.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السيسي يصدر قانون التحرش الجنسي: عقوبات رادعة) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السيسي يصدر قانون التحرش الجنسي: عقوبات رادعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).