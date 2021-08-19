الكهرباء تعلن تحقيق أعلى معدل في إنتاج الطاقة

2021/08/19 | 14:45 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلنت وزارة الكهرباء، تحقيق أعلى معدل في إنتاج الطاقة، بمعدل إنتاج بلغ (21145) ميغاواط.

وقالت الوزارة في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إنها "تمكنت يوم أمس الأربعاء الموافق الثامن عشر من آب/أغسطس لعام 2021 تحقيق معدل إنتاج بلغ (21145) ميغاواط، وهو أعلى معدل إنتاجي تصل إليه المنظومة الكهربائية الوطنية".

وأضافت أن "هذا الإنجاز جاء وسط الجهد الوزاري المكثف خاصة بعد زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى وزارة الكهرباء في تموز/يوليو من هذا العام، وعنايته المباشرة، وتشديده على أهمية النهوض بقطاع الكهرباء من خلال القفزات النوعية على مستوى المشاريع الكهربائية ووضع الحلول الإدائية بدلًا من الحلول الترقيعية المؤقتة".

ولفت بيان الوزارة إلى أن "الكهرباء لن تقف على أعتاب المرحلة الحالية، بل سيشهد المستقبل تطبيق رسالة الوزارة ورؤاها في تنمية صناعة الكهرباء في العراق من خلال التوسع في مد خطوط الطاقة، وتأهيل شبكات التوزيع، كذلك المضي في مشاريع الطاقات المتجددة والربط الكهربائي وإدخال الدورة المركبة لجميع محطاتنا وفق الستراتيجيات المستفيضة لتحقيق المردودات الاقتصادية والتنموية".

وأشارت إلى أنها "عازمة على إكمال مسيرتها من خلال جنودها بكافة الاختصاصات في رفع مستوى إنتاج المنظومة الوطنية وحمايتها من يد الإرهاب، والتضحية بكل ما تملكه من موارد وإمكانيات لتحقيق رفاهية المواطن".

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