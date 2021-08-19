الاقتصاد النيابية تتحدث عن موازنة تكميلية

2021/08/19 | 14:53 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

أكد رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، النائب أحمد سليم الكناني، اليوم الخميس، إمكانية إعداد موازنة تكميلية قبل نهاية الدورة النيابية الحالية قد تشمل إطلاق مشاريع استثمارية في المحافظات.

وقال الكناني، في بيان إن “سد العجز الحالي في ميزانية الدولة يعني تأمين رواتب الموظفين بالدرجة الأولى”، مشيرا الى أن “ارتفاع أسعار النفط عالمياً أمر إيجابي بالنسبة للعراق لأنه سيغطي العجز المالي في موازنة العام الحالي ٢٠٢١ التي تشمل في معظمها رواتب الموظفين”.

واضاف، انّ “ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية ينعكس إيجابياً على العراق بسبب احتساب سعر برميل النفط عند حد ٤٥ دولاراً في الموازنة العامة للدولة للعام الحالي ٢٠٢١”، مبيناً أن “هذا الفرق في السعر سيغطي العجز الحالي في ميزانية العراق المالية”.

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